Nell'isola di spazzatura più grande del mondo è stato trovato qualcosa di strano

Mentre un equipaggio di volontari stava pulendo la Great Pacific Garbage Patch, il più grande accumulo di plastica oceanica al mondo, definito un vero e proprio continente di immondizia, ha fatto una scoperta davvero insolita.

L'equipaggio della nave ha recuperato il carico di rifiuti nella vasta area del Pacifico tra le Hawaii e San Francisco, trovando reti da pesca abbandonate - alcune del peso fino a 6 tonnellate - così come un peschereccio abbandonato e tutti i tipi di plastica di consumo inclusi giocattoli, sedie a sdraio e contenitori.

Gli oggetti più sconcertanti questa volta erano "misteriosi oggetti galleggianti di plastica" che sembravano essere stati a galla per anni. Un oggetto in particolare, largo 5 metri e alto 2 metri, occupava tutta la larghezza della stiva della nave. Il capitano ha stimato che pesasse 3,5 tonnellate. "Sembra quasi un serbatoio in fibra di vetro o plastica uscito da un peschereccio."

Tutti gli elementi raccolti dalla pulizia dell'oceano verranno riciclati o riutilizzati, così da evitare che finiscano nuovamente in delle discariche. "Abbiamo davvero usato l'oceano come un secchio della spazzatura", ha dichiarato al Chronicle Mary Crowley, fondatrice e presidente dell'Ocean Voyages Institute.

Purtroppo non è una nuova notizia: nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nei mari.