Queste isole artificiali sono state create dall'uomo millenni or sono

Al confine tra Bolivia e Perù può essere trovato il lago Titicaca, il più grande lago d'acqua dolce del Sud America. Quest'ultimo non è solo noto per la sua vastità o per la sua posizione elevata a 3.812 metri sul livello del mare. Il Titicaca è anche la casa di decine di isole artificiali, un patrimonio vivente dell'antico Impero Inca.

Quando gli Uros, un popolo indigeno, arrivarono nello specchio d'acqua centinaia di anni fa, costruirono queste isole artificiali per proteggersi dalle orde di Inca. Questi pezzi di terra sono stati creati impilando strati su strati di radici e canne di totora cucite insieme.

La pianta di totora è fondamentale per la vita sul lago, i suoi robusti rizomi vengono utilizzati per costruire case, barche, tetti, materassi e molto altro. Nonostante la minaccia dell'Impero Inca sia ormai un lontano ricordo, la tradizione di vivere su queste isole galleggianti rimane. Oggi, si stima che circa 1.300 persone vivano su circa 100 di questi luoghi.

Il problema è la manutenzione di questo stile di vita. Il materiale organico di totora, pur essendo resistente e molto apprezzato, si degrada nel tempo a causa delle forze della natura, il che significa che le isole e le case sono in uno stato costante di riparazione.

Nonostante l'antichità, gli abitati non si fanno mancare alcuni lussi moderni: molte delle isole sono dotate di pannelli solari che alimentano luci, radio e antenne satellitari per la televisione. Le isole artificiali del lago sono diventate anche una meta imperdibile per i turisti, con alcuni locali che affittano le loro case ai viaggiatori su Airbnb.

Insomma, se siete nei paraggi dovete per forza visitare questo luogo.