Isole galleggianti come in 'Zelda Tears of the Kingdom' potrebbero esistere?

Mentre tutto il mondo sta giocando all'ultima fatica di Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gli addetti ai lavori si fanno una domanda tanto bizzarra quanto curiosa: potrebbero esistere delle isole galleggianti come quelle che ci sono all'interno del videogioco?

A rispondere alla domanda è Alex Parker, ricercatore presso il SETI (Search for Extraterrestrial Institute), che afferma che ci sono almeno tre diversi tipi di isole galleggianti che potremmo considerare: geologiche, biologiche e tecnologiche.

Mentre grandi scrittori come Buckminster Fuller, Jonathan Swift e Isaac Asimov hanno scritto storie incredibili dove raccontavano di mondi con queste caratteristiche, immaginare qualcosa del genere, secondo quanto affermare Parker è difficile. Anche su mondi alieni l'esistenza di isole galleggianti è difficile da credere... ma aspettate.

"Questo perché si avrebbe bisogno di una sostanza solida che possa intrappolare un gas che permetta all'isola di galleggiare", ha affermato Parker. "Il gas dovrebbe avere una densità inferiore o una temperatura maggiore rispetto all'atmosfera circostante."

Ci sono diversi materiali porosi come aerogel, grafene, aerogel di silice, ovvero strutture a densità molto bassa che sono fondamentalmente costituite d'aria. "Se riuscissi a far sì che quei recipienti siano pieni di un gas diverso - come elio, idrogeno o metano - o siano molto caldi, allora forse potresti farne sollevare uno nell'atmosfera", afferma Parker.

Per assurdo, sempre secondo l'esperto, è più probabile che possano esistere isole galleggianti biologiche, piuttosto che geologiche. È possibile, infatti, che le piante su altri mondi possano creare delle vere e proprie strutture simili a isole galleggianti nell'atmosfera, intrappolando i gas nel sistema radicale.

Un'altra possibilità, afferma Parker, è la presenza di strutture galleggianti artificiali... come ad esempio la creazione di avamposti robotici tra le nuvole di Venere. Insomma, vedere qualcosa come visto su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è difficile, se non impossibile, ma in un universo infinito le probabilità non sono zero.