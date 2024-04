Israele si è affidata all'IA per scegliere 37mila obiettivi da bombardare a Gaza

Un nuovo rapporto pubblicato dalla rivista israeliana +972, confermato anche dal Guardian, riferisce che l’Esercito Israeliano avrebbe utilizzato un sistema d’intelligenza artificiale battezzato “Lavender” per stilare una lista di obiettivi da colpire a Gaza.

A quanto pare Lavender avrebbe creato una lista con 37mila obiettivi, ma rispetto a The Gospel che prende di mira gli edifici, questo si focalizzerebbe sulle persone.

Il rapporto di 972Mag, che ovviamente ha già fatto il giro del web scatenando non poche discussioni e polemiche, cita sei ufficiali anonimi dell’intelligence isralienana, i quali hanno spiegato che l’esercito del paese si starebbe affidato “quasi completamente” a Lavender durante le prime settimane di guerra, nonostante fosse noto che identificasse erroneamente i potenziali terroristi. Ovviamente l’IA non ha agito completamente da sola, e gli umani dovevano dare l’ok agli attacchi, sebbene dedicassero poco tempo a questa operazione (si parla di circa 20 secondi a decisione).

Lavender a quanto pare funzionerebbe analizzando le informazioni raccolte su quasi tutti i 2,3 milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza, tramite un sistema di sorveglianza etichettato come “di massa”, il quale consentirebbe di valutare la probabilità che una determinata persone appartenga o meno ad Hamas. Ad ogni palestinese, l’IA assegnerebbe una classificazione da 1 a 100 in base alla probabilità che appartenga al gruppo terroristico. Tutto ciò sarebbe possibile poichè l’IA è addestrata utilizzando le informazioni fornite dall’Esercito sugli agenti di Hamas e della Jihad islamica palestinese. “Un individuo che presenta diverse caratteristiche incriminanti raggiungerà un punteggio elevato e quindi diventerà automaticamente un potenziale bersaglio per l’attacco” spiega il sito 972, secondo cui l’Esercito Israeliano avrebbe dato “pieno appoggio” all’uso dell’IA per colpire Gaza. Gli umani che supervisionavano le decisioni prese si limitavano solo a verificare che l’obiettivo fosse di sesso maschile, ma il 10% di questi non aveva alcuna possibile associazione con Hamas, secondo i controlli interni su cui però non si sa molto. La maggior parte di questi sono stati bombardati nelle loro case.

Insieme a Lavender sarebbe stato utilizzato un altro sistema noto come “Where’s Daddy?”, per colpire gli obiettivi all’interno delle loro case.

A quanto pare però l’uso di Lavender sarebbe stato tagliato dall’inizio della guerra per varie ragioni: innanzitutto perchè la maggior parte delle case nella Striscia di Gaza sono state distrutte o danneggiate, ma anche perchè le case civili da prendere di mira sono esaurite.

Su Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti di oggi.