Israele schiera l'app Android per combattere la diffusione del Coronavirus

La pandemia di Coronavirus continua a preoccupare il mondo. Nel fine settimana varie nazioni hanno adottato misure drastiche per contenere il più possibile i contagi. Israele ha lanciato sul Google Play Store un'applicazione attraverso cui mira a prevenire la diffusione del Covid-19.

L'app è disponibile al momento solo per Android, ma prossimamente dovrebbe arrivare anche su iOS.

Il rilascio è avvenuto a poche ore dal discorso alla nazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, il quale sabato sera ha annunciato una nuova serie di misure restrittive. Tra queste, il Premier ha anche affermato che le autorità si sarebbero affidati a strumenti di monitoraggio per tenere sotto controllo digitalmente i pazienti con Coronavirus attraverso i loro smartphone per registrare tutti gli spostamenti prima di scoprire dell'infezione. In questo modo, secondo Netanyahu, sarà possibile ricostruire più facilmente la rete di contatti e quindi adottare le misure adatte di quarantena.

Una volta aperta l'applicazione, questa memorizza tutti gli spostamenti ed avvisa gli utenti se rileva che sono venuti a contatto con qualcuno a cui è stato diagnosticato il virus.

Gli sviluppatori sottolineano che le informazioni vengono archiviate nell'app in modo anonimo e non sono condivise in cloud, il tutto per proteggere la privacy degli utenti.

Da oggi è inoltre disponibile anche la mappa di Microsoft per tenere sotto traccia la diffusione di Covid-19.