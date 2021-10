Israele: scoperta una spada risalente alle Crociate e antica 900 anni

Mentre si trovava nel bel mezzo della sua solita immersione al largo della spiaggia di Carmel, nel nord di Israele, il sommozzatore Shlomi Katzin si è imbattuto in una grande scoperta, un oggetto metallico allungato che, dopo averlo portato in superficie, si è rivelato essere una spada antica di ben 900 anni fa.

L'arma medievale, risalente nientemeno che alle Crociate, è perfettamente conservata, con un metro di lunghezza e ha un'elsa di 30 centimetri, secondo gli esperti dell'Israel Antiquities Authority (IAA). Dopo averla trovata, Katzin ha subito chiamato le autorità competenti per paura che qualcuno potesse rubare il ritrovamento (scoperte simili sono rare, ma una spada vecchia 1.000 anni è stata trovata anche in Polonia).

Nonostante possa non sembrare, poiché la spada è coperta dai sedimenti del mare, l'arma è conservata molto bene e finito il restauro dovrebbe avere un aspetto sorprendente. "Faremo in modo che venga mostrata al pubblico", ha dichiarato il direttore generale della IAA, Eli Escosido, al Times of Israel. Cosa ancor più interessante, è che la spada lunga apparteneva probabilmente a un cavaliere, poiché i comuni fanti non potevano permettersi un'arma di qualità così elevata all'epoca.

Il sito della spiaggia di Carmel è stato probabilmente utilizzato dai crociati 900 anni fa per sbarcare sulle coste della Terra Santa. Dopo la scoperta, gli archeologi stanno esaminando questo luogo - che in passato ha dato alla luce resti risalenti a 4.000 anni fa - per cercare di ottenere informazioni sul cavaliere che possedeva la spada. A proposito, sapevate che a Venezia è stata scoperta una delle spade più antiche del mondo?