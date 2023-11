ISS: Astronauti perdono una borsa degli attrezzi nello spazio

È successo a tutti: stiamo riparando qualcosa e uno degli attrezzi ci scivola dalle mani per colpa della gravità. Niente di grave, fintanto che lo strumento non ci cade sul piede, ma le cose si complicano se stiamo lavorando nello spazio con microgravità.

Purtroppo questo è il caso delle due astronaute - Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara - impegnate in una recente passeggiata spaziale al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Lo scopo di questa escursione era riparare un malfunzionamento in uno dei pannelli solari della stazione, in modo che potesse riposizionarsi in direzione del Sole. Dopo un inizio tranquillo, una delle due astronaute si è lasciata sfuggire la cassetta degli attrezzi, che ha cominciato ad allontanarsi nell'abisso (come ripreso anche dalle videocamere).

Fortunatamente, gli addetti riportano che gli attrezzi caduti non erano necessari per il completamento delle riparazioni, le quali sono effettivamente andate a buon fine.

Ciò che potrebbe preoccupare invece è la presenza di un oggetto vagante in più nello spazio orbitale, che ora si andrà ad aggiungere alla lunghissima lista di detriti spaziali intorno alla Terra (più di 100.000 pezzi di satelliti). Ma è davvero un rischio? Secondo l'analisi della stazione di comando, la traiettoria della borsa non indicava un reale pericolo e non ha richiesto ulteriori provvedimenti.

D'altra parte non ci dovrebbe stupire, poiché una borsa per gli attrezzi è decisamente meno pericolosa di alcuni pezzi di un satellite esploso; senza contare, inoltre, che la forza applicata all'oggetto era minima.

Infine è probabile che a causa di una lieve resistenza atmosferica, presente all'altitudine dell'ISS, la borsa precipiterà verso la Terra, bruciando nell'atmosfera.