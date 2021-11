L'ISS costretta a manovra di emergenza per evitare scontro con spazzatura spaziale

All'inizio della settimana scorsa la Stazione Spaziale Internazionale è stata costretta ad attuare una manovra d'emergenza per evitare una collisione con un pezzo di spazzatura spaziale. Non si tratta di una cosa che capita spesso, anche se durante i 23 anni di vita della stazione ci sono stati circa 30 tipi di questi "incontri ravvicinati".

L'incidente della settimana scorsa ha visto come protagonista un frammento del defunto satellite meteorologico cinese Fengyun-1C. Il satellite è esploso nel 2007 in più di 3.500 detriti e la maggior parte di essi si trovano ancora intorno al nostro pianeta. Per evitare l'impatto con questi pezzi di spazzatura spaziale, l'ISS ha cambiato la sua velocità di 0,7 metri al secondo e ha sollevato la sua orbita di circa 1,2 km.

Perfino un piccolo detrito di qualche centimetro di diametro potrebbe fare danni ingenti alla stazione spaziale, e man mano che l'orbita terrestre bassa diventerà sempre più affollata, i problemi di questo tipo si moltiplicheranno. Attualmente, inoltre, la spazzatura spaziale sta perfino bloccando la nostra visione delle stelle, diventando un problema anche per l'astronomia.

Secondo quanto riportato dallo Space Debris Office dell'Agenzia spaziale europea, si stima che ci siano circa 36.500 oggetti artificiali in orbite più grandi di 10 cm di diametro, circa un milione di detriti tra 1 cm e 10 cm e 330 milioni di pezzi che misurano da 1 mm a 1 cm. Attualmente si stanno cercando dei metodi per rimuovere la spazzatura spaziale dall'orbita... ma toglierla tutta è impossibile, per questo motivo si vogliono creare dei satelliti fatti di funghi.