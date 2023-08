L'ISS ha dovuto compiere una manovra fuori programma, ecco perché

Anche questa settimana la Stazione spaziale internazionale ha dovuto accendere i suoi propulsori per evitare la spazzatura spaziale in arrivo. La manovra, durata solo 21,5 secondi, ha provocato una variazione dell’orbita dell’ISS di circa mezzo chilometro.

Fortunatamente, la manovra non ha interferito con la procedura di attracco della navicella cargo russa Progress MS-24, che si è agganciata con successo alla stazione poco più tardi.

Non è certo la prima volta che la ISS ha dovuto azionare i suoi motori per schivare la spazzatura spaziale. Dal 1999, la stazione ha dovuto correggere la sua rotta ben 30 volte. Queste manovre sono diventate sempre più frequenti a causa del crescente numero di lanci di satelliti e carichi spaziali, molti dei quali sono destinati a continuare a girare intorno alla Terra anche dopo la loro dismissione.

L’ISS ha ormai i giorni contati. Tuttavia, qualsiasi futuro veicolo spaziale che si avventurerà nell'orbita del nostro pianeta dovrà attraversare un campo minato di detriti potenzialmente pericolosi.

Per questo le agenzie spaziali di tutto il mondo stanno iniziando a studiare possibili soluzioni. La NASA, ad esempio, monitora costantemente una vasta area intorno all’ISS e qualsiasi detrito spaziale tracciato che entri in un raggio d'azione di 50 km può innescare una correzione di rotta. L'ESA ha invece recentemente lanciato la missione ClearSpace-1, una navicella spaziale progettata per aggrapparsi ai detriti spaziali e smaltirli.