Sull'ISS un macchinario trasformerà la spazzatura in inchiostro per le stampanti 3D

La startup californiana Made in Space ha progettato una macchina spaziale che sarà presto lanciata sulla Stazione Spaziale Internazionale che trasformerà i rifiuti di plastica e di materia prima in inchiostro per le stampanti in 3D in dotazione degli astronauti.

La piccola compagna, che ha progettato l'Additive Manufacturig Facility presente sull'ISS, ha affermato che attraverso questo nuovo macchinario per il riciclaggio intende "facilitare la riusabilità dei materiali per risolvere i problemi che si presentano sulla Stazione Spaziale Internazionali o nelle future missioni di esplorazione", e potrebbe anche "ridurre i costi ed il peso di carichi utili trasportati sulla Terra".

Il lancio del macchinario è previsto per il 2 Novembre, a bordo della navicella spaziale Cynìgnus di Northorop Grunman, e segna per certi versi un nuovo inizio in quanto il tema della spazzatura spaziale è spesso finito al centro di discussioni da parte degli appassionati.

La stampante 3D presente a bordo dell'ISS è stata attivata nel 2016 e da allora è utilizzata per la stampa di centinaia di strumenti e parti. L'ingegnere capo di Made in Space, Michael Snyder ha affermato che "le risorse di produzione locali sono cruciali per l'esplorazione dello spazio. Dimostrare che è possibile riciclare sull'ISS è un passo importante verso lo sviluppo di sistemi di produzione sostenibili che ci consentiranno di avventurarci più a fondo nel sistema solare".

La startup ad inizio anno ha ricevuto un finanziamento da 73,7 milioni di Dollari da parte della NASA per la progettazione di una stampante in 3D in grado di creare bracci robotici.