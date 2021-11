La ISS riprende finalmente le normali operazioni dopo il 'disastro' russo

Qualche giorno fa la Russia ha condotto un test missilistico anti-satellite, creando nell'orbita terrestre oltre 1500 detriti pericolosi. A causa di questo evento, la ISS è stata costretta a prendere precauzioni serie, e solo di recente sembra che la situazione si sia ristabilizzata.

Sono stati attimi di apprensione gli ultimi giorni in orbita terrestre bassa, in particolare per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale che hanno dovuto affrontare una situazione quanto mai singolare: lo scorso 15 novembre la Russia ha condotto un test su una nuova arma anti satellite, colpendo una vecchia unità satellitare in orbita e facendola esplodere in milioni di frammenti.

Si contano almeno 1500 detriti di grosse dimensioni, ma secondo le stime potrebbero esserci altri milioni di piccoli frammenti che ora orbitano a folle velocità, e sono pressoché impossibili da tracciare. Il gesto è stato ampiamente criticato dagli USA ma anche Canada ed Europa hanno dimostrato il loro disappunto, e si ipotizza in futuro anche una sorta di scontro giuridico (purtroppo non esistono ancora "leggi spaziali" in grado di regolare tali comportamenti).

Mentre la nuvola di migliaia di frammenti iniziava a diffondersi nell'orbita terrestre, gli astronauti e i cosmonauti a bordo della ISS sono stati costretti a cercare riparo nelle capsule di trasporto ancorate all'avamposto. Data la natura caotica dell'evento, ci è voluto un po' di tempo prima di assicurarsi che nessuno dei detriti fosse in rotta di collisione con la ISS.

Per circa tre giorni, fino al 17 novembre scorso, la Stazione Spaziale Internazionale ha avuto l'obbligo di rimanere immobile e non eseguire manovre di correzione, e tutti i moduli sono stati sigillati in modo da fornire quanta più protezione possibile in caso di impatto. Gli astronauti hanno abbandonato le loro mansioni e hanno atteso il segnale di scampato pericolo dagli osservatori NASA.

Per ora sembra quindi che il peggio sia passato. La Russia ha affermato che il test è stato effettuato in modo sicuro, e gli esperti ROSCOSMOS hanno dichiarato di essere consapevoli che la nuvola di detriti non avrebbe creato problemi. In pochi hanno creduto a queste parole, e ora infatti si sta cercando di capire se questi frammenti possano rivelarsi un pericolo per i molti satelliti in orbita.