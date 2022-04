Ogni istante della tua vita in cui sei stato felice è grazie a questa sostanza

La dopamina è un tipo di neurotrasmettitore. Il tuo corpo produce direttamente questa sostanza e il tuo sistema nervoso lo usa per inviare messaggi tra i neuroni. Ecco perché a volte viene chiamato messaggero chimico. La dopamina gioca un ruolo fondamentale quando proviamo piacere. Ci aiuta a impegnarci, concentrarci e trovare cose interessanti.

Il tuo corpo la diffonde lungo quattro percorsi principali nel cervello. Come la maggior parte degli altri sistemi del corpo, non te ne accorgi finché non c'è un problema. Troppa o poca dopamina può portare a una vasta gamma di problemi di salute. Alcuni sono gravi, come il morbo di Parkinson. Altri sono molto meno terribili. La dopamina viene creata nel nostro cervello attraverso un processo, in due fasi. In primo luogo, trasforma l'amminoacido tirosina in una sostanza chiamata “dopa” e poi in “dopamina”.

Condiziona molte parti del tuo comportamento e delle funzioni fisiche, come ad esempio:

Apprendimento

Motivazione

Frequenza cardiaca

Funzione dei vasi sanguigni

Funzione renale

Allattamento

Sonno

Stato d'animo

Attenzione

Controllo di nausea e vomito

Elaborazione del dolore

Movimento

È difficile individuare una singola causa della maggior parte dei disturbi mentali; tuttavia, questi hanno quasi sempre a che fare con un’eccessiva o una carente produzione di dopamina. Queste sono le più note:

Schizofrenia

Decenni fa, i ricercatori credevano che i sintomi derivassero da un sistema dopaminergico iperattivo. Ora sappiamo che alcuni sono dovuti all'eccesso di questa sostanza chimica in alcune parti del cervello. Questo include allucinazioni e depressione (strettamente collegata con il metabolismo). Una sua mancanza in altre parti può causare segni diversi, come mancanza di motivazione e desiderio.

ADHD

Nessuno sa con certezza cosa causi il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Alcune ricerche mostrano che potrebbe essere dovuto a una carenza di dopamina. Il farmaco per l'ADHD, il metilfenidato, agisce aumentando la dopamina.

Uso di droghe o dipendenza da altre sostanze

Droghe come la cocaina possono causare un rapido aumento della dopamina nel cervello. Ciò soddisfa il tuo sistema di ricompensa naturale. Ma l'uso ripetuto di droghe fa abituare il nostro organismo alla sostanza e, per produrre dopamina, il consumatore è costretto ad utilizzare una dose maggiore.