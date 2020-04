L'ISTAT: un terzo delle famiglie italiane non ha PC o tablet a casa. Preoccupa il Sud

Nell'Italia in quarantena per il Coronavirus è diventato ancora più centrale l'utilizzo di PC e tablet a casa, sia per i più grandi che li utilizzano per il lavoro che per i più piccoli che sono costretti a seguire le lezioni a distanza. La fotografia scattata dall'ISTAT, però, non è incoraggiante.

Come si legge nel rapporto disponibile sul sito ufficiale dell'ISTAT, nel periodo 2018-2019, è emerso che il 33,8% delle famiglie italiane non ha computer o tablet in casa, una quota che scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore. Complessivamente, solo nel 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione uno smartphone o tablet.

Preoccupante è anche la situazione nel Mezzogiorno, dove il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa, rispetto ad una media di circa il 30% nelle altre aree del Paese, mentre solo nel 14,1% dei casi è a disposizione un computer per ciascun componente.

Nella fascia d'età tra 6 e 17 anni il 12,3% dei ragazzi non ha un computer o tablet tra le mura domestiche, ma come avvenuto nelle circostanze passate la quota raggiunge quasi il 20% nel mezzogiorno, con un'incidenza su 470mila ragazzi. Solo il 6,1% dei bambini vive in famiglie dove è a disposizione almeno un computer per ogni componente.

In termini di competenze, nella fascia 14-17 anni, solo due su tre di coloro hanno usato internet negli ultimi 3 mesi hanno competenze digitali basse o di base, mentre meno in tre casi su 10 (circa 700mila ragazzi) si attestano su livelli alti.