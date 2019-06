L'ISTAT ha misurato il morale degli italiani basandosi sui tweet, i risultati

I social network entrano anche negli studi dell'ISTAT. L'Istituto di Statistica italiano ha infatti condotto una nuova analisi denominata "Social Mood on Economic Index" utilizzando un campione di tweet inviati dagli italiani su Twitter. La metodologia è quanto meno interessante e degna di menzione.

Ne è emerso che il morale degli italiani resta basso, soprattutto dopo la recessione tecnica iniziata a fine gennaio.

La nuova statistica è ancora in fase sperimentale e come dicevamo poco sopra, è stata ottenuta da un campione di tweet.

L'Istituto spiega che "alla leggera ripresa dei primi giorni di gennaio 2019 è seguito un andamento decrescente fino alla prima metà di febbraio”, seguito ai primi di marzo da una "lieve risalita" per poi "diminuire nuovamente".

Sostanzialmente quindi lo studio ha dimostrato che il morale degli italiani resta negativo dallo scorso autunno, sebbene nei mesi di Febbraio e Marzo sia stato rilevato qualche timido segnale di ripresa. I livelli di fine anno sono comunque lontani.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale della statistica, per calcolare l'indice l'ISTAT preleva dei campioni di tweet pubblici in lingua italiana. Tale procedura prevede la scelta, a caso, di tweet che contengono almeno una parola chiave tra quelle scelte dall'istituto. In questo modo è possibile analizzare tramite l'uso di tecniche di sentiment analysis circa 50.000 tweet al giorno.