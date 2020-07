L'ISTAT: sei milioni di famiglie italiane sono senza internet in Italia

Il digital divide continua ad essere un grave problema per il nostro paese. A certificarlo è anche l'ultima indagine dell'ISTAT, secondo cui 6 milioni e 175 mila famiglie italiane non hanno ancora accesso ad internet, per una percentuale del 24,2% rispetto al totale.

Secondo l'Istituto di Statistica, nel 2019 la rete internet è stata utilizzata su base regolare dal 74% degli individui tra 16 e 74 anni, un dato importante ma comunque significativamente inferiore rispetto all'85% della media europea. Il mancato accesso alla rete si registra soprattutto nei nuclei familiari composti da anziani e componenti con titoli di studio basso.

Nello studio annuale viene sottolineata anche la differenza tra nord e sud: il 30% delle famiglie che non utilizzano internet sono nel meridione, in comuni con massimo 2mila abitanti. Il rapporto pone anche l'accento sulle difficoltà nell'uso degli strumenti digitali da parte degli studenti, che si sono accentuate durante la fase di lockdown.

Nel capitolo cinque, denominato "criticità strutturali come possibili leve della ripresa", l'ISTAT osserva che "in questi anni difficili il nostro Paese ha con fatica continuato a progredire nell’istruzione, nella diffusione di modelli organizzativi più avanzati e nell’uso delle tecnologie nell’economia, nella pubblica amministrazione e nella vita quotidiana degli individui".

Il documento integrale è disponibile sul sito dell'ISTAT.