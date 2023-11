Tutte le istruzioni per osservare la pioggia di meteoriti di stasera

Questa sera, 12 novembre, tutto il mondo dovrebbe esser in grado di vedere le Tauridi del Nord, ovvero una spettacolare pioggia di meteore generata dai detriti della Cometa 2P/Encke che si disintegrano nell’atmosfera celeste.

Per osservare al meglio il fenomeno bisogna munirsi di un semplice software di mappatura degli astri (facilmente reperibile dall’app store del vostro smartphone) e cercare il complesso stellare noto come “Sette Sorelle”, presente nella costellazione del Toro. Nello specifico, il punto in cui sembrano avere origine le meteore, altresì detto radiale, è posto sotto le Pleiadi e sopra la “testa” del Toro.

Stai avendo difficoltà a trovare le Pleiadi? Allora, ti basta andare alla ricerca del brillante Giove, collocato in alto a est. Una volta trovato il pianeta più grande del nostro Sistema Solare, devi scendere verso il basso per poi imbatterti in un denso ammasso di sette stelle, appunto le “Sette Sorelle”. Sotto a quest’ultime ci sarà un gruppo di stelle a forma di V, aperta a sinistra: quelle sono le corna del toro dell’omonima costellazione.

Inutile dire che è fondamentale che l’area di osservazione non risenta troppo dell’inquinamento luminoso, altrimenti le meteore Tauridi saranno più difficili da scrutare. Buona caccia agli astri, non dimenticate di esprimere un desiderio!