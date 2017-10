IT abbraccia DayDream con la nuova app di Warner Bros

Warner Bros ha lanciato una nuova applicazione in realtà virtuale per gli utenti Android battezzata “IT: Escape from Pennywise VR”, che proietterà gli spettatori all’interno della casa abbandonata di Pennywise

Nella fattispecie, gli utenti si troveranno davanti alle tre porte famose agli spettatori del film. L’unica cosa da fare sarà di scegliere uno dei tre percorsi per visitare la casa abbandonata.

Il distributore raccomanda di utilizzare l’applicazione solo dopo aver visto il film, salvo evitare spiacevoli sorprese. L’esperienza in realtà aumentata è disponibile su Google DayDream e Samsung Gear VR.

L’applicazione non è gratuita, costa 0,99 Dollari e pesa 1,15 gigabyte, motivo per cui raccomandiamo a tutti gli interessati di effettuare il download sotto WiFi. A livello di compatibilità, funziona solo su dispositivi con a bordo Android 7 o successivi, e necessita dell’applicazione DayDream per poter girare.

L’esperienza in VR può anche essere condivisa con altri cinque membri della famiglia. Il download è disponibile a questo indirizzo.