IT-Alert, conclusi i test: ecco quando sarà attivo il sistema d'allarme

Del sistema IT-Alert abbiamo a lungo parlato su queste pagine nel corso dei test effettuati in tutti i territori e regioni del nostro paese. La fase di sperimentazione si è ufficialmente conclusa lo scorso 13 Ottobre 2023, con il test a Bolzano e sulla base dei dati ottenuti ora la Protezione Civile si avvia verso l’attivazione ufficiale.

Il sistema d’allarme pubblico ha l’obiettivo di informare i cittadini in caso di eventi e calamità naturali ben prestabiliti, tra cui:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Secondo quanto emerso, sarebbero oltre 4 milioni gli utenti che dopo aver ricevuto la notifica di test si sarebbero collegati al sito web di IT-Alert per ottenere informazioni sul funzionamento, mentre oltre due milioni e mezzo di persone hanno compilato il questionario che ha proprio l’obiettivo di permettere alla Protezione Civile di capire eventuali malfunzionamenti.

Proprio in questa fase, le autorità si concentreranno sui miglioramenti necessari per IT-Alert in vista del lancio del servizio che dovrebbe avvenire a Febbraio 2024. Nessuna data è stata almeno al momento comunicata.