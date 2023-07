IT-Alert, continuano i test: oggi 7 Luglio 2023 alle 12 tocca alla Calabria

Quarto test per il sistema d’allarme iT-Alert di cui si sta dotando l’Italia. Oggi, 7 Luglio 2023 alle ore 12 toccherà alla Calabria: ad essere interessati saranno circa 2 milioni di cittadini.

Intorno alle ore 12 infatti sui cellulari, accesi e con connessione telefonica che si trovano nella regione del sud Italia e nelle aree limitrofe delle altre regioni, sarà inviata la notifica di test. Coloro che la riceveranno non dovranno fare altro, e potranno rispondere alle domande presenti nel questionario pubblicato sul sito web di IT-Alert, dove potranno segnalare eventuali malfunzionamenti ed aiutare ad implementare il sistema. Anche coloro che, pur trovandosi nell’area interessata dal test, non riceveranno il messaggio potranno compilare il questionario per consentire alle autorità di migliorarlo.

Dal Dipartimento di Protezione Civile fanno sapere che “in questa fase di sperimentazione di IT-alert, partita mercoledì 28 giugno con il primo test e che proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo tutte le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, viene, infatti, coinvolta direttamente la popolazione per far conoscere il nuovo sistema, per verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e per raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio”.

Complessivamente, hanno risposto al questionario oltre 470mila persone. I dati raccolti permetteranno di migliorare il sistema.