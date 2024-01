IT-Alert, domani 30 Gennaio 2024 ripartono i test: regioni ed orari

Con la fine dell’ultima ondata di test di IT-Alert, la Protezione Civile ha annunciato che le prove per il sistema di pubblico allarme di cui si sta dotando il nostro paese continueranno per altri tre giorni a partire da domani.

Nella fattispecie, le notifiche saranno inviate 30 e 31 Gennaio 2024 ed il 6 Febbraio 2024 in tre regioni specifiche: Liguria, Marche e Lazio. Qui, sarà testata la notifica relativa ad un incidente rilevante in uno stabilimento industriale ed il collasso grandi dighe. Nella fattispecie, il calendario dei test sarà il seguente.

30 gennaio, ore 12:00 - Incidente rilevante in stabilimenti industriali

Regione Liguria - Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (GE)

Coloro che si trovano nelle zone limitrofe riceveranno il seguente messaggio: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

31 gennaio, ore 12:00 - Collasso di grandi dighe

Regione Marche - Diga di Rio Canale – Massignano (AP), Campofilone (FM)

6 febbraio, ore 12:00 - Collasso di grandi dighe

Regione Lazio - Diga di Collemezzo – Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR)

In questo caso, il messaggio sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.