IT-Alert, domani 30 Giugno 2023 test in Sardegna: occhio al messaggio!

Dopo il primo test di IT-Alert in Toscana, avvenuto nella giornata di ieri 28 Giugno 2023, le prove del sistema nazionale di allarme pubblica di cui si sta dotando il nostro paese sono destinate a continuare e domani 30 Giugno 2023 toccherà ad un’altra regione.

Nella fattispecie, ad essere interessati domani saranno gli abitanti della Sardegna, sebbene si parli di un possibile interessamento delle aree limitrofe. In mattinata gli utenti riceveranno sui loro dispositivi un messaggio di test, e per tale ragione consigliamo di non allarmarvi più di tanto in quanto nella notifica viene evidenziato che si tratta appunto di un test e non di un messaggio reale.

Seguiranno poi i test in Sicilia il 5 Luglio, in Calabria il 7 Luglio ed in Emilia Romagna il 10 Luglio, ma dalla Protezione Civile fanno sapere che entro fine 2023 IT-Alert sarà testato in tutte le regioni e province autonome.

Intanto, sono arrivati i primi feedback di quanto avvenuto ieri. Dal Dipartimento fanno sapere che sono oltre 140mila i contribuiti inviati dagli utenti toscani, “grazie ai quali si stanno approfondendo alcuni elementi emersi durante il test in riferimento, in particolare, alla mancata ricezione del messaggio da parte di alcuni dispositivi e, dall’altra parte, dall’arrivo ripetuto del messaggio su uno stesso cellulare”.

Sono iniziati anche gli approfondimenti e le revisioni del processo di invio del messaggio, il comportamento delle celle telefoniche per verificare la copertura avuta e il comportamento dei dispositivi come telefoni, tablet e smartwatch.