No, IT-Alert non è in grado di prevedere i terremoti: perchè non arrivano le notifiche

La recente sperimentazione del sistema IT-Alert, si è intersecata - purtroppo - con eventi sismici di media intensità che hanno interessato soprattutto la zona di Napoli e dei Campi Flegrei. Negli ultimi giorni infatti sono state diverse le scosse avvertite nella zona, ed in molti hanno anche puntato il dito verso IT-Alert.

Nella fattispecie, in molti, probabilmente poco informati sul reale funzionamento del sistema d’allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese, hanno lamentato presunti malfunzionamenti di IT-Alert che non avrebbe inviato alcuna notifica a ridosso del terremoto.

Nel ricordare che i terremoti non possono in alcun modo essere previsti (sebbene gli studi siano in corso), occorre precisare che IT-Alert non è in grado di prevedere eventi di questo tipo e come stabilito dalla direttiva del 7 Febbraio 2023 della protezione civile, si attiva solo in alcune circostanze ed eventi ben stabiliti tra cui:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Nella documentazione ufficiale di IT-Alert viene anche precisato a chiare lettere che il sistema “risente di limiti correlati, tra l’altro, all’incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla incertezza scientifica, alle capacità tecnologiche disponibili, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, spesso in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate”.

Anche il Presidente della Toscana, Giani, a seguito della scossa di magnitudo 4,9 registrata lo scorso 18 Settembre, ha voluto precisare che “premesso che il sistema nazionale di allarme pubblico della Protezione Civile è ancora in sperimentazione anche in altre regioni e quindi ancora in fase di test, anche una volta attivo e a regime non potrà comunque essere utilizzato per i terremoti in quanto non sono prevedibili. Verrà utilizzato per gli eventi dove è possibile una catena di allerta, come ad esempio precipitazione intense, collasso di una grande diga, maremoti e incidenti rilevanti”.