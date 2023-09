IT-Alert oggi 14 settembre i cellulari suonano in Puglia, Umbria e Piemonte

I test di IT-Alert sono ripresi a settembre 2023, con una prima data che ha interessato Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia il 12. In data 14 settembre 2023, invece, è stato il turno di altre tre regioni italiane.

Per l'esattezza, nella mattinata del 14 settembre 2023 i test sul sistema d'emergenza nazionale per smartphone si sono svolti correttamente nelle regioni Piemonte, Puglia e Umbria, con un allarme sia sonoro che testuale che ha suonato intorno alle ore 12.

Nel messaggio apparso a schermo si leggono chiaramente tutte le informazioni relative alla prova del sistema di allarme pubblico italiano IT-Alert, sia in lingua italiana che in inglese, rimandando anche al sito ufficiale per ulteriori informazioni o per compilare il sondaggio sulla corretta esecuzione della prova.

Ricordiamo che il calendario proseguirà fino a ottobre con le seguenti date:

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

In questo modo, dovrebbe essere coperta in larga parte tutto il territorio del Paese, in modo da allertare la popolazione in caso di incidenti e calamità e accelerando così le operazioni di emergenza a carico della Protezione Civile, che si occupa anche del sistema elettronico di allarme per smartphone.

Per saperne di più, potete consultare anche il nostro approfondimento su IT-Alert e sul suo funzionamento.