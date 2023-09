IT-Alert, oggi 19 Settembre alle 12 i test in Basilicata, Lombardia e Molise

Dopo i test di IT-Alert del 14 Settembre 2023 in Puglia, Umbria e Piemonte, continua la fase di prova del nuovo sistema d’allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. Oggi alle ore 12 i cellulari suoneranno in Basilicata, Lombardia e Molise e nelle aree limitrofe.

Gli utenti che si trovano in tali zone, con cellulare acceso e connessione telefonica attiva, intorno alle ore 12 riceveranno la notifica di test accompagnata da un avviso sonoro facilmente distinguibile da quelli tradizionali.

Nel corso dei prossimi giorni il Sistema Nazionale di Allarme Pubblico IT-Test sarà provato in altri territori secondo il seguente calendario:

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

27 settembre in Liguria

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Secondo quanto affermato dal Dipartimento Competente, finora sono stati compilati dagli utenti oltre 1,5 milioni di questionari che stanno consentendo ai gestori di analizzare e verificare le cause dei malfunzionamenti più frequenti. In questo modo anche gli operatori di telefonia mobile avranno la possibilità di approfondire il processo di invio del messaggio ed il comportamento delle celle telefoniche, in modo tale da rendere il sistema affidabile e sicuro in caso di pericolo reale.