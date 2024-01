IT-Alert, oggi 23 Gennaio tocca alla Toscana: ecco a che ora suoneranno gli smartphone

Dopo i test di ieri 22 Gennaio 2024 di IT-Alert, anche in giornata odierna proseguiranno le prove del sistema d’allarme di cui si sta dotando il nostro paese. In questa fase, che precederà l’attivazione finale, il Dipartimento di Protezione Civile testerà nuovi scenari in cui si potrà attivare IT-Alert.

Nella fattispecie, alle 14:30 di oggi in Toscana, nella zona adiacente allo stabilimento Toscochimica di Prato e Campi Bisenzio sarà testato il messaggio relativo all’incidente rilevante negli stabilimenti industriali.

Il messaggio conterrà il seguente il messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

La Protezione Civile spiega che tale attività di sperimentazione avrà un doppio obiettivo: sperimentare IT-Alert su porzioni ridotte e circoscritte del territorio ed incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio di testo per consentire ai cittadini di prendere familiarità con gli alert.

I test proseguiranno nella giornata di domani, 24 Gennaio 2024, alle ore 12 quando ad essere interessate saranno altre zone circoscritte in Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna. Ovviamente vi aggiorneremo quotidianamente con tutte le informazioni sui test.