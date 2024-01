IT-Alert, oggi 24 Gennaio 2024 alle 12 test in quattro regioni: ecco dove

Dopo i test di IT-Alert in Toscana ieri, proseguono le prove per il sistema di alert di cui si sta dotando il nostro paese. In giornata odierna, alle ore 12, i cellulari suoneranno in ben quattro regioni italiane.

Nella fattispecie, sarà testato l’alert relativo ad un incidente rilevante in stabilimenti industriali ne seguenti territori:

Regione Calabria - BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS)

- BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS) Regione Campania - GAROLLA S.R.L., Napoli

- GAROLLA S.R.L., Napoli Regione Emilia-Romagna - SCAM S.P.A., Modena

- SCAM S.P.A., Modena Regione Sardegna - FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU)

L’allarme, che riceveranno coloro che si trovano nei pressi di tali stabilimenti alle ore 12, reciterà il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

In questa fase, l’attività di sperimentazione ha l’obiettivo di sperimentare IT-Alert su porzioni ridotte e circoscritte del territorio ed allo stesso tempo vuole favorire la familiarizzazione delle notifiche da parte degli utenti, in vista dell’attivazione più ampia che è prevista a breve. I test proseguiranno fino al 26 Gennaio 2024 e nei prossimi giorni abbracceranno altre regioni. Ovviamente vi aggiorneremo quotidianamente sull'andamento.