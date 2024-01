IT-Alert, oggi 25 Gennaio test in altri territori: ecco a che ora suoneranno i cellulari

Dopo i test di ieri 24 Gennaio 2024 di IT-Alert, continua la fase di sperimentazione del sistema d’allarme italiano. In giornata odierna, gli smartphone suoneranno in varie regioni e territori per testare due scenari.

La notifica sarà inviata alle ore 12 per testare lo scenario di “incidente rilevante in stabilimenti industriali” ed il “collasso di grandi dighe”.

Nello specifico, l’incidente rilevante in stabilimenti industriali sarà testato in Basilicata e Friuli Venezia Giulia, nei seguenti territori:

Regione Basilicata - ENI S.P.A., Viggiano, Grumento Nova (PZ)

Regione Friuli-Venezia Giulia - RIR-GALA LOGISTICA S.R.L., Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD)

Gli utenti riceveranno il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Per quanto riguarda il collasso delle grandi dighe, invece, i test saranno effettuati in Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano:

Regione Campania - Diga di Presenzano - Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello (BN); Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife e Vairano Patenora (CE)

Provincia Autonoma di Bolzano - Diga di Monguelfo - Brunico, Chienes, Perca, Rasun-Anterselva, San Lorenzo di Sebato, Valdaora, Vandoies e Rodengo.

In questo caso, il messaggio sarà il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.