IT-Alert, oggi 26 e domani 27 Settembre alle 12 test in diverse regioni

Dopo il rinvio dei test di IT-Alert in Lazio, oggi e domani, 26 e 27 Settembre, continuano le prove del servizio d’allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. I test sono in programma alle ore 12, ma vediamo in quali territori.

Oggi, 26 Settembre 2023, alle ore 12 i cellulari suoneranno in Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento e nelle aree limitrofe. Domani, 27 Settembre 2023, sarà la volta (sempre alla stessa ora) in Lazio e Liguria.

Come noto, nel Lazio i test erano programmati per il 21 Settembre ma il Dipartimento di Protezione Civile ha preferito annullarli e rinviarli a causa dell’allerta gialla per i temporali previsti nella regione nella stessa giornata.

Nelle ore successive al test, sarà possibile compilare un questionario che permetterà ai gestori e gli operatori telefonici di capire meglio il funzionamento del sistema ed identificare eventuali problemi. Sul sito ufficiale si legge che sono oltre 2,5 milioni i questionari compilati, i quali sono trattati in forma anonima: questi sono stati analizzati nel dettaglio per verificare le eventuali cause dei problemi e per migliorare la precisione degli alert. La compilazione dei questionari è centrale in quanto permette anche di analizzare il processo d’invio dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura ed il funzionamento dei dispositivi.