IT-Alert, oggi 26 Gennaio le ultime prove: test in tre regioni

Ultima giornata di test per IT-Alert. Si chiude oggi 26 Gennaio 2024 la seconda ondata di prove per il sistema d’allarme di cui si sta dotando il nostro paese. Ad essere interessate altre tre regioni.

I cellulari suoneranno alle ore 12, e si testeranno le notifiche relative agli incidenti rilevanti in stabilimenti industriali ed il collasso di grandi dighe.

Nello specifico, l’incidente rilevante in stabilimenti industriali sarà testato nel seguente territorio:

Regione Abruzzo - GPL SODIFA S.R.L., L’Aquila

In tali zone il messaggio ricevuto sarà il seguente: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Per quanto riguarda il collasso delle grandi dighe invece i test avverranno qui:

Regione Sicilia - Diga di Ancipa - Centuripe, Troina (EN); Cesarò, San Teodoro (ME); Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta, Paternò, Randazzo, Sant’Anastasia (CT)

Regione Valle D’Aosta - Diga di Beauregard - Arvier, Valgrisenche e Villeneuve

In questo caso, l messaggio ricevuto reciterà quanto segue: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.