IT-Alert, oggi 6 Febbraio gli ultimi test: ecco dove ed a che ora

A pochi giorni dai test di IT-Alert in Liguria, continuano i test del sistema d’allarme italiano. Oggi, 6 Febbraio 2024, sono in programma alcune prove in una regione del nostro paese.

In particolare, alle ore 12 nella Regione Lazio si testeranno le notifiche relative al collasso delle grandi dighe per la “Diga di Collemezzo”. I cellulari suoneranno nelle zone adiacenti a Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR).

Il messaggio ricevuto sarà il seguente: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Il 31 Gennaio, ed il 1 e 2 Febbraio 2024 si sono svolti dalle 9 alle 19 alcuni test tecnico-funzionali che interesseranno 913 aree circoscritte in 2 Km di raggio in tutto il territorio italiano dove sono presenti stabilimenti industriali a rischio incidenti rilevanti. Tali dispositivi non hanno ricevuto alcun messaggio, dal momento che l’obiettivo del test non era provare l’effettiva ricezione dell’alert.

A stretto giro si dovrebbe procedere con l’attivazione pubblica del servizio, che è stato testato anche lo scorso anno.