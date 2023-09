IT-Alert, oggi test in due regioni, rinviato nel Lazio: il motivo è importante

Dopo il test di IT-Alert di qualche giorno fa, continua la fase di prova del sistema d’allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese, con delle variazioni rispetto al calendario originale. Il Dipartimento Competente infatti ha fatto sapere che quest’oggi, 21 Settembre, la notifica non arriverà nel Lazio per un importante motivo.

Nel comunicato stampa diramato infatti si legge che a causa dell’allerta gialla per temporali prevista nella regione, è stato preferito rinviare a data da destinarsi il test. “Le date dei test, come previsto, avrebbero infatti potuto subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali fossero stati impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza” si legge sul sito, dove comunque viene sottolineato che il test nel Lazio avverrà ma la data sarà comunicata in seguito.

Confermato invece il test in Valle d’Aosta e Veneto: intorno alle ore 12 in queste regioni i cellulari accesi e con connessione telefonica suoneranno per mostrare la notifica di test e far conoscere ai residenti o coloro che si trovano in zona il sistema iT-Alert.

Diramato anche il calendario dei prossimo appuntamenti:

26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

27 settembre in Liguria

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Dopo aver ricevuto il messaggio, si potrà rispondere al questionario che permetterà di capire i limiti del sistema.