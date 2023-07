IT-Alert, oggi i test in Sicilia: operatori al lavoro per migliorare gli alert

Continuano i test del sistema di notifica IT-Alert. Oggi, 5 Luglio 2023, è toccato alla Sicilia alle ore 12 quando i cittadini hanno ricevuto l’alert di prova con cui la Protezione Civile ed il Dipartimento Competente sta testando gli allarmi pubblici di cui si sta dotando il nostro paese.

Ad aver ricevuto i messaggi sono stati i cellulari accesi e con connessione telefonica che si sono trovati sull’isola o in mare a ridosso delle coste.

Dal sito web ufficiale di IT-Alert emergono le prime informazioni in merito: nei test svolti in Toscana il 28 Giugno ed il Sardegna il 30 Giugno sono stati compilati circa 280mila questionari che stanno permettendo agli operatori telefonici di avviare le verifiche su alcune criticità emerse.

Nella fattispecie, è venuto a galla il mancato arrivo della notifica su alcuni dispositivi o il continuo suonare su altri. Nel comunicato viene anche evidenziato che è “stato anche avviato l’approfondimento rispetto all’overshooting, uno dei limiti noti della tecnologia cell-broadcast usata per l’invio dei messaggi IT-alert, ovvero l’arrivo delle notifiche su dispositivi che si trovano diversi chilometri al fuori dall’area interessata”.

Dopo quello in Sicilia, i prossimi test sono in programma in Calabria il 7 Luglio ed in Emilia Romagna il 10 Luglio.