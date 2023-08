IT-Alert, ripartono a settembre i test: ecco le date e le regioni

I test del sistema IT-Alert di cui si sta dotando il nostro paese vanno in ferie, ma riprenderanno il 12 Settembre. L’annuncio è stato dato direttamente dalla Protezione Civile sul portale dedicato ad IT-Alert dove è stato pubblicato anche il calendario dei prossimi test.

Nella fattispecie, i territori e province interessati saranno i seguenti, secondo il calendario:

12 settembre in Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche

14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Non cambierà il modus operandi: alle ore 12 del giorno definito gli utenti riceveranno sui cellulari accesi e con connessione telefonica un messaggio di test, a patto ovviamente di trovarsi nei territori in cui si svolgeranno i test. Tale messaggio servirà a far conoscere agli utenti il sistema che ha l’obiettivo di allertare le persone in caso di calamità naturali nel momento in cui IT-Alert sarà attivato. Ovviamente, i test avranno anche l'obiettivo di ottenere il maggior numero di feedback per migliorare il servizio.

Dal Dipartimento fanno sapere che “le date indicate nel calendario attualmente previsto potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza”.