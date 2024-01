IT-Alert, riprendono i test oggi 22 Gennaio: ecco dove suoneranno i cellulari

Oggi 22 Gennaio 2024 riprendono i test del sistema IT-Alert. Il Dipartimento di Protezione Civile infatti ha comunicato negli scorsi giorni che fino al 26 Gennaio 2024 si terrà una nuova ondata di test del sistema d’allarme di cui si sta dotando il nostro paese, allo scopo di testare nuove tipologie di alert.

Nella giornata odierna, alle ore 12, toccherà al Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, quando sarà testato l’alert per un possibile incidente nucleare.

Nella nota diffusa si legge che tale alert sarà attivato per “qualsiasi evento incidentale che implica conseguenze significative in termini di radioprotezione o sicurezza nucleare”. Nel nostro paese, come noto, non sono presenti centrali nucleari in funzione, ma in altre nazioni (alcune delle quali confinante) sono attivi impianti per la produzione energetica. Per tale motivo, “per fronteggiare eventuali incidenti oltre i confini nazionali, è stato emanato il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, che ipotizza 3 scenari di incidente in base alla distanza dell’evento dai confini nazionali”. L’alert in questione sarà attivato in caso di possibili incidenti nucleari entro i 200 chilometri dal confine italiano.

Il messaggio conterrà il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente nucleare in un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente nucleare vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Nei prossimi giorni toccherà ad altri territori, ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.