IT-Alert, riprendono i test: oggi test in Liguria, ecco dove suoneranno i cellulari

Come noto, ripartono oggi 30 Gennaio 2024 i test di IT-Alert in alcune regioni del nostro paese. Il Dipartimento di Protezione Civile infatti ha comunicato il nuovo calendario con le nuove date dei test, che coinvolgeranno solo alcune regioni.

Nella fattispecie, in giornata odierna, 30 Gennaio 2024, alle ore 12 gli smartphone suoneranno in alcuni territori della Liguria, per testare le notifica relativa agli incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali.

Il territorio interessato sarà il seguente:

Regione Liguria - Stabilimento IPLOM, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (GE)

Alle ore 12, nei territori circostanti, si riceverà la seguente notifica: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

I test proseguiranno anche domani, 31 Gennaio 2024, nella Regione Marche e riprenderanno il 6 Febbraio 2025 nel Lazio. La Protezione Civile però fa sapere che “le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza”, come avvenuto proprio nel Lazio qualche mese fa.