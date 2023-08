IT-Alert, a Settembre 2023 riprendono i test: calendario e regioni interessate

Riprenderanno a settembre i test del sistema IT-Alert sul territorio nazionale. Il Dipartimento di Protezione Civile infatti testerà in altre regioni il sistema d’allarme di cui si sta dotando il nostro paese.

Il calendario ed i territori coinvolti sono i seguenti:

12 settembre in Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche

14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Come avvenuto anche in passato, intorno alle ore 12 del giorno definito, sui cellulari (che dovranno essere accesi e con connessione telefonica) riceveranno un messaggio di test. L’obiettivo di questo test è far conoscere il nuovo sistema alle persone che in futuro potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando il sistema IT-Alert sarà operativo,ma anche per trovare eventuali bug e malfunzionamento.

La Protezione Civile fa sapere che “le date indicate nel calendario attualmente previsto potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per situazioni di emergenza”.