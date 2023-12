IT-Alert suona domani 19 e il 20 dicembre: non vi spaventate, ecco i comuni

Non solo terremoti: con questo spirito IT-Alert tornerà a suonare sugli smartphone degli italiani per una nuova serie di prove pratiche di allerta pubblica. Ecco tutto ciò che vi servirà sapere.

La nuova campagna di test pratici per il sistema di allarme pubblico italiano partirà il 19 dicembre 2023 dopo la chiusura della prima campagna di IT-Alert e sarà decisamente più specifico rispetto a quanto fatto finora.

Se fino a questo momento si è trattato di prove generiche di funzionamento, l'obiettivo della nuova serie di test è quello di circoscrivere ulteriormente il raggio d'azione del sistema IT-Alert sia in termini geografici che in merito al tipo di calamità su cui mettere in guardia la popolazione.

Il test della Protezione Civile, infatti, prevede una prova che andrà a simulare un grave incidente industriale e una che riguarderà invece il possibile collasso di una diga.

È il caso, ad esempio, dell'allarme che verrà inviato il 19 dicembre 2023 alle ore 12 in Veneto, in un raggio di 2 Km dalla Fabbrica Italiana Sintetici, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

Medesimo tipo di test per i cittadini della provincia di Brindisi che si trovano nel raggio d'interesse della LyondellBasell.

Per quanto riguarda i test di collasso della diga, invece, l'appuntamento è fissato per il 20 dicembre, sempre alle ore 12, ma in questa prova saranno coinvolte tre infrastrutture. La diga di Pagnona, in Lombardia, farà squillare il telefono degli smartphone localizzati tra Premana e Pagnona, ma anche Valvarrone, Casargo, Sueglio, Bellano e Dervio.

In Sardegna, sempre il 20, verrà interessata la diga di Nuraghe Arrubiu e i comuni di Orroli, Escalapiano, Silius, Goni, Ballao, Muravera, Siurgus Donigala, Armungia, San Vito, Villasalto e Villaputzu. Infine la diga di Conca, in Emilia Romagna, con i comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.