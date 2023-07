IT-Alert, terminata la prima fase di test: si continua a Settembre

Si è conclusa la prima fase di test del sistema d’allarme IT-Alert, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Con la prova del 10 Luglio 2023 in Emilia Romagna infatti si è arrivati alla fine di questo prima step che continuerà a settembre.

Complessivamente, tra la fine di giugno e l’inizio di Luglio il Dipartimento di Protezione Civile ha effettuato test in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna. I cittadini intorno alle ore 12 del giorno definito hanno ricevuto sui loro cellulari (a patto che fossero accesi e connessi ad internet) una notifica di test.

Nelle prossime settimane il Dipartimento provvederà ad analizzare i dati raccolti in forma anonima da oltre 700mila schede compilate, che permetteranno di migliorare il servizio in vista del lancio pubblico. Tra i problemi segnalati maggiormente figura la mancata ricezione in alcuni casi o il continuo arrivo del messaggio ma anche malfunzionamenti di vario tipo ed il fenomeno dell’overshooting. “Ciò consentirà anche agli operatori di telefonia mobile di approfondire e rivedere il processo di invio del messaggio, il comportamento delle celle telefoniche per verificare la copertura avuta e il comportamento dei dispositivi come telefoni, tablet e smart watch” continua la nota che preannuncia che a partire da settembre 2023 riprenderanno i test su altri territori.