IT-Alert, primo test in Toscana: gli utenti hanno ricevuto il messaggio

Sono partiti oggi i test di IT-Alert in Italia. Alle ore 12 del 28 Giugno 2023, i cittadini che si trovano in Toscana ed aree limitrofe hanno ricevuto sui loro smartphone, accesi e con connessione telefonica, un messaggio d’allarme di test per il sistema IT-alert di cui abbiamo parlato su queste pagine.

È infatti partita la sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia e che coinvolgerà inizialmente la popolazione di cinque regioni:

28 Giugno: Toscana

30 Giugno: Sardegna

5 Luglio: Sicilia

7 Luglio: Calabria

10 Luglio: Emilia-Romagna

Entro fine 2023 i test saranno effettuati anche nelle altre regioni e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, grazie al lavoro svolto dal Dipartimento della Protezione Civile, Regioni, Province Autonome ed ANCI.

Basandosi sulla tecnologia cell-broadcast, che consente di inviare messaggi ad un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, IT-Alert è fondamentale in quanto permetterà di mandare sui dispositivi che si trovano nelle zone interessate da eventi calamitosi informazioni sulla situazione di pericolo reale o potenziale. In IT-Alert sarà integrata anche la modalità d’informazione e comunicazione già prevista ed utilizzate per raggiungere la popolazione.

Sul sito web di IT-Alert sono disponibili tutte le FAQ del caso per ottenere le informazioni su questo importante sistema con cui presto entreranno a contatto tutti gli italiani nel corso dei test.