IT-Alert ufficialmente attivo da oggi 13 Febbraio 2024 per quattro tipi di rischio

Terminati i test di IT-Alert, con l’ultima ondata di messaggi inviata lo scorso 6 Febbraio 2024, il sistema di pubblico allarme della Protezione Civile è ufficialmente attivo da oggi 13 Febbraio 2024 nel nostro paese. Nello specifico, come spiegato da Fabrizio Curcio, IT-Alert è compatibile con quattro tipologie di rischio.

In particolare, il sistema sarà attivato per i seguenti rischi:

Incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali;

Collasso di una grande diga;

Attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

Ciò vuol dire che se si riceve un messaggio per uno di questi scenari, significa che ci si trova in una situazione di pericolo rispetto ad un’emergenza imminente in corso.

La Protezione Civile spiega che “per ottimizzare l’operatività il sistema è necessario procedere all’invio di periodici messaggi di “test”. Qualora dovessi ricevere un messaggio IT-alert che inizia con la parola “TEST”, non devi preoccuparti di nulla: significa che stiamo eseguendo una verifica della funzionalità del sistema, per essere sicuri che, nell’eventualità di una reale emergenza, i messaggi vengano effettivamente trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti dai dispositivi presenti nelle aree interessate. I test sono essenziali anche per tenere alta l’attenzione sui rischi possibili e aumentare la consapevolezza di ciascuno di noi”.

Secondo quanto emerso, i test potrebbero continuare per tutto il 2024.