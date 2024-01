IT-Wallet in dirittura d'arrivo: ecco quando dovrebbe essere operativo

Si continua a parlare del sistema IT-Wallet, che come ormai noto sarà un vero e proprio contenitore dei documenti che sarà implementato all’interno dell’app Io della pubblica amministrazione.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, una prima versione di IT-Wallet dovrebbe vedere la luce già entro nella prima metà del 2024. Inizialmente nel portafoglio digitale saranno presenti la Carta d’Identità Elettronica, lo Spid, la Tessera Sanitaria e la Carta della Disabilità. A lungo termine però l’obiettivo del Governo è fare in modo che trovino spazio anche altri documenti come la Patente di Guida e la Tessera Elettorale: sostanzialmente, quindi, nel giro di qualche mese potrebbe non essere più necessario portare un portafoglio in tasca dal momento che le carte di credito verrebbero memorizzate nei vari Apple Pay e simili ed i documenti nell’IT-Wallet.

L’operatività l’IT-Wallet dovrebbe raggiungerla dal 30 Giugno 2024, come previsto dal quadro normativo europeo che prevede anche che entro il 31 Dicembre 2026 il sistema sia in grado di interfacciarsi anche con il portafoglio europeo.

Occorre precisare che, almeno nella fase iniziale ed almeno a giudicare da quanto emerso ad oggi, lo SPID non sarà cancellato ma sarà comunque in campo seppur in maniera ridimensionata. L’obiettivo finale però è fare in modo che non serva più.