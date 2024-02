IT-Wallet, via libera dal Governo: ecco quando arriverà e che documenti conterrà

Ora è ufficiale: nel 2024 arriva il sistema IT-Wallet. Ne abbiamo già parlato a lungo su queste pagine, ma nella giornata di ieri è arrivato il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri che ha stabilito la roadmap.

Nel comunicato diffuso dal Consiglio dei Ministri si parla di “misure in materia di digitalizzazione, con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale; in particolare, si istituisce il "Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet)", quale soluzione di portafoglio digitale pubblico (cd. IT-Wallet pubblico)”.

Maggiori dettagli sono però giunte dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti, il quale sui propri account ufficiali social ha spiegato che con il decreto PNRR è stato istituti ufficialmente il portafoglio digitale italiano. Si tratta di un passo in avanti importante per “un accesso sicuro ed immediato ai documenti digitali”, come Carta d’Identità, Tessera Sanitaria, Carta delle Disabilità Europa, Patente, Passaporto ma anche le ricette mediche.

IT-Wallet, come noto, sarà presente direttamente nell’app Io della PA che di recente si è aggiornata per essere più semplice da utilizzare. Sono però previsti ulteriori decreti attuativi che dovranno stabilire i contorni del funzionamento, ma secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore il piano sarà in più fasi e prevede l’integrazione in estate della Patente, Tessera Sanitaria e Carta Europea delle disabilità, mentre nei primi mesi del 2025 sarà possibile utilizzare i documenti online tramite Io per effettuare operazioni e transazioni.