IT-Wallet sostituirà SPID e CIE? Cosa sappiamo fino ad ora

Negli ultimi giorni si è molto parlato di IT-Wallet, il portafoglio digitale per i documenti su cui sta lavorando il Governo Italiano e la cui prima versione dovrebbe essere disponibile nella prima metà del 2023.

Continuando a snocciolare quelle che dovrebbero essere le funzionalità di IT-Wallet, oggi ci soffermiamo sul funzionamento. La domanda che si fanno molti è: IT-Wallet sostituirà lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica per effettuare il login nei servizi della pubblica amministrazione?

A riguardo non sono arrivate ancora indicazioni ufficiali, ma è improbabile che sin da subito IT-Wallet possa prendere il posto di SPID e CIE. Tuttavia, il sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologia, Alessio Butti, già in passato ha spiegato che “dobbiamo cominciare a spegnere lo Spid e a promuovere la carta d’identità elettronica come unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato”.

Inizialmente IT-Wallet conviverà insieme a SPID e CIE, dal momento che sarà accessibile proprio tramite l’app Io a cui si accede tramite questi due sistemi. Inoltre, proprio il nome suggerisce che si tratterà di un contenitore di tutti i documenti e delle proprie identità digitali, tra cui figureranno anche SPID e CIE appunto.

Inizialmente, all’interno di IT-Wallet confluiranno solo Carta d’Identità e Tessera Sanitaria, ma a medio termine il Governo punta anche ad integrare la Patente di Guida ed il Passaporto.