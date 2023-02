ITA Airways: il 21 e 23 Febbraio il check solo in aeroporto e non online

A causa di alcune modifiche all’infrastruttura informatica, ITA Airways ha comunicato che da oggi 21 Febbraio fino al 23 i passeggeri potranno effettuare il check-in dei loro voli solo in aeroporto e non online. Il disservizio durerà solo un giorno negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Come riportato da Il Corriere della sera, la comunicazione è arrivata direttamente dalla compagnia di bandiera, che spiega come a causa di un “aggiornamento dei sistemi finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati [..] alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili”. Il Corriere osserva che ad essere coinvolti dovrebbero essere circa 55mila clienti, costretti a questo punto a completare il check in solo ai banchi degli aeroporti e non online. La compagnia fa sapere che “dalle 18 del 22 febbraio alle 12.30 del 23 febbraio il sito ita-airways.com e l’app non saranno disponibili. In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti e/o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il customer center”.

Secondo le indiscrezioni, i lavori porteranno al pensionamento del sistema attuale chiamato Sabre a favore della nuova piattaforma Amadeus. La transizione ha preso il via a maggio 2022, ed evidentemente sarà conclusa solo nei prossimi giorni. Si tratta di un lavoro mastodontico, che abbraccerà l’intera infrastruttura informatica di Ita Airways: Amadeus gestirà non solo il check in ma anche la programmazione dei voli, le prenotazioni, le offerte ed il programma fedeltà.