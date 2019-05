Rivoluzione digitale, l'Italia sta per dire addio agli scontrini fiscali. Rimarrà, a discrezione dell'esercente, una prova fisica dell'acquisto, per facilitare i resi. Ma non avrà più P.Iva o altre indicazioni. Questo perché i commercianti comunicheranno direttamente con il fisco.

Il cambiamento parte dal primo di luglio, racconta Il Post in un completo report. Non per tutti, almeno all'inizio: la novità toccherà solamente gli esercenti che in un anno fatturano sopra ai 400.000€. Questo perché non tutti i commercianti possono sostenere il cambiamento, che ha dei costi non indifferenti.

Dovranno compare un registratore di cassa di ultima generazione, sempre che non ne abbiano già uno recente. In quel caso va aggiornato il software. In teoria c'è anche una terza via: dovrebbe essere pubblicata una app per smartphone o tablet, che permetterà sempre di comunicare l'incasso direttamente al fisco.

Proprio per via dei costi e delle complicazioni che verosimilmente si creeranno nelle prime settimane, la novità ha incontrato l'opposizione della Confcommercio, che chiede una proroga. C'è anche il solito problema del gap digitale, con aree del Paese che sono tagliate fuori dalla connessione veloce. L'associazione chiede che lo Stato aggiorni l'elenco delle aree esonerate dalla misura.

Poi dal primo gennaio del 2020 l'abolizione dello scontrino fiscale entra in vigore per tutti i 2 milioni di esercizi commerciali presenti in Italia, dai bar alle boutique.

Esentate ovviamente le attività che già oggi non devono rilasciare scontrino, come le edicole e i tabaccai.