Italia, arriva il kit digitalizzazione: smartphone per chi ha Isee sotto una certa soglia

La pandemia ha dimostrato a tutti quanto la tecnologia sia importante per riuscire a rimanere in contatto in un periodo non esattamente semplice come quello che stiamo vivendo. Tuttavia, non tutte le famiglie si sono trovate preparate per rimanere sempre connesse e accedere ad attività come la DAD e lo smart working.

Per questo motivo, un emendamento della manovra finanziaria mira a dare una mano a coloro che hanno un reddito Isee sotto i 20.000 euro. In particolare, stando anche a quanto riportato da ANSA e Il Messaggero, le famiglie che rientrano in questa soglia potranno avere un kit digitalizzazione, una sorta di "pacchetto" che include il necessario per connettersi a Internet e non "restare fuori" dalle principali attività.

Stando alle fonti, il kit digitalizzazione previsto dall'emendamento della manovra finanziaria include uno smartphone in "comodato d'uso" per un anno. Quest'ultimo viene indicato dall'ANSA come "connesso a Internet". Non mancano inoltre l'abbonamento a due "organi di stampa" e l'applicazione IO. Il beneficiario del kit digitalizzazione potrà essere solamente uno per nucleo familiare.

Attenzione però: Adkronos riporta che nell'emendamento si legge che il kit digitalizzazione è per i nuclei familiari "non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati". Oltre a questo, il Corriere della Sera fa notare che il finanziamento previsto è di 20 milioni di euro per il 2021. Insomma, i fondi non sono infiniti.

In parole povere, i requisiti da rispettare sono diversi e consentono di ottenere il kit digitalizzazione solamente a coloro che non hanno a disposizione una connessione a Internet.