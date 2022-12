Dall'Italia arriva Pangeos: sarà la prima città galleggiante con oltre 60.000 abitanti

Dopo aver visto la città col nome di una password, scopriamo un nuovo ed ambizioso progetto. Una città galleggiante a forma di tartaruga. Come può divenire realtà?

Il noto designer Lazzarini ha dato vita ad un'idea del tutto insolita ed alquanto stravagante. Stiamo parlando di una vera e propria città galleggiante a forma di tartaruga. Questa imponente costruzione raggiungerà la lunghezza di ben 550 metri, con una larghezza totale di 610 metri.

A bordo sarà naturalmente presente qualsivoglia confort e strutture come alberghi, ristoranti, porti e luoghi specifici per l'intrattenimento. Secondo quanto sostenuto da Lazzarini, questo "yacht" unico al mondo potrà ospitare più di 60.000 persone. Il progetto prenderà il nome di Pangeos e qualora dovesse andare in porto, rappresenterà la struttura marina più grande mai realizzata. Come se non bastasse, è da sottolineare il fatto che sarà totalmente green.

L'alimentazione è infatti data da 9 motori elettrici da 16.800 CV, con molti accorgimenti quali ad esempio i pannelli solari, che permetteranno il recupero continuo di energia da fonti rinnovabili. Secondo lo studio di design, Pangeos navigherà a 5 nodi praticamente senza emettere emissioni. Come è facile immaginare, si tratta però di un progetto che richiede molto tempo e soprattutto denaro.

La cifra enorme di 8 miliardi di euro, rappresenta infatti il primo enorme scoglio. Tuttavia, lo studio italiano è consapevole di rappresentare l'eccellenza per idee grandiose ed entusiasmanti sia in campo navale che automobilistico ed ecco perché non ci resta che aspettare fiduciosi.

Sarebbe a questo punto interessante sapere cosa ne pensi Jonathan, ovvero la tartaruga più vecchia del mondo. Proprio pochi giorni fa infatti, il longevo animale ha spento ben 190 candeline per sua fortuna… sulla terraferma.