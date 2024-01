L'Italia avrà il suo ChatGPT: aiuterà aziende e Pubblica Amministrazione

Che l’intelligenza artificiale rappresenti uno degli aspetti su cui vuole puntare il Governo Italiano è ormai cosa nota, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende portare il tema all’attenzione del G7 che presiederà quest’anno. Quest’oggi, è emerso un nuovo progetto.

Si chiama “Modello Italia”, e mira a creare un modello d’intelligenza artificiale come ChatGPT, interamente sviluppato in Italia e progettato per aiutare aziende e pubblica amministrazione, oltre che in settori strategici come sanità, finanza e sicurezza nazionale. Il progetto è frutto di un accordo tra iGenius e Cineca (un consorzio che comprende 118 enti pubblici, tra cui figurano 2 ministeri e 70 università).

Secondo quanto riportato dall’ANSA, tale accordo porterà allo sviluppo di un Foundational LLM che “sarà rilasciato con licenza completamente open-source, addestrato con diversi trilioni di token e caratterizzato da un'attenzione particolare all'ecosistema delle imprese e della Pubblica Amministrazione, italiane ed europee”.

Il presidente di Cineca, Francesco Ubertini, ha definito questo accordo una “bella notizia per il nostro Paese e per l’Europa”, in quanto convinto che “il Modello Italia costituirà uno straordinario fattore abilitante per imprese e pubblica amministrazione nell'accelerare l'innovazione digitale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Stefano Parisse, il General Manager di iGenius: “siamo orgogliosi di lavorare a questo progetto. Siamo convinti che l'Italia sappia e possa realizzare prodotti eccellenti anche sull'intelligenza artificiale" ha affermato.