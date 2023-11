Anche l'Italia avrà il suo Supercomputer nazionale: già avviati i contatti con le Regioni

Non c’è solo il Cloud Nazionale al centro delle strategie digitali del Governo. Il Sottosegretario Alessio Butti in occasione degli Stati Generali del Digitale ha annunciato che l’Italia è al lavoro su una rete nazionale di superpc basata sul modello svizzero.

Nello specifico, con l’obiettivo di avere un ruolo centrale nel campo dell’intelligenza artificiale, Butti ha spiegato che il “governo è molto interessato, quello che intendiamo fare è un po' quello che è accaduto in Inghilterra con Hp”, dove il Governo ha annunciato un investimento da 225 milioni di Sterline per la creazione di un supercomputer in collaborazione con l’Università di Bristol.

In Italia, partendo dal Supercomputer di Bologna Leonardo, che rappresenta il quarto al mondo per potenza, si cercherà di connettere qualche altro super computer “da costruire insieme alle regioni e qualche partner industriale”. Butti ha anche esortato la Lombardia ed entrare in gioco e “trovare sinergie per fare il supercomputer: Il governo c'è e c'è anche con grande convinzione".