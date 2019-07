Anche l'Italia ha le sue Baby Influencer, tra giocattoli e un documentario di Sky

Dopo Ryan e Boram, i Baby influencer esteri, arrivano le "colleghe" nostrane. "Marghe e Giulia - Crescere in diretta", questo il nome del documentario prodotto da Somewhere studio in collaborazione con Sky che racconta la vita delle due sorelle italiane di 9 e 12 anni che sono già delle star del Web.

Pensate, infatti, che il loro canale YouTube Marghe Giulia Kawaii conta oltre 300.000 iscritti e ben 89.748.518 visualizzazioni totali. I contenuti dei video sono dei più disparati e vanno dalle immancabili recensioni di giocattoli fino alle cover delle canzoni, a volte realizzate anche con i cantanti stessi. In particolare, ci riferiamo al video realizzato con la presenza del noto cantante italiano Irama, autore di hit come "Nera" e "Arrogante".

Il documentario, realizzato dai registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi, si sofferma sulla vita quotidiana vissuta dalle due bambine, cercando di analizzare il fenomeno delle Baby Influencer da vicino. La famiglia di Margherita e Giulia abita a Giugliano, in provincia di Napoli. "Marghe e Giulia - Crescere in diretta" è già stato trasmesso lo scorso 14 luglio su Sky Atlantic, ma è disponibile anche su Sky On Demand. Per maggiori informazioni sul documentario e sulle Baby Influencer, vi consigliamo di consultare l'articolo di Sky TG24.